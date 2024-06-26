Ukrayna Belçika maçı CANLI izle! (EURO 2024) Ukrayna Belçika EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE

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UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI CANLI YAYIN

Ukrayna Belçika maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Ukrayna Belçika maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ukrayna Belçika maçı saat 19.00'da başlayacak.

UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Ukrayna Belçika maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukrayna Belçika maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ukrayna Belçika maçı Stuttgart'da, MHP Arena Stadyumu'nda oynanacak.