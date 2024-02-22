UEFA kura ne zaman, UEFA Avrupa Ligi kurası yarın mı?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Aslan, son 16 play-off turu rövanş maçında bu akşam Sparta Prag'a konuk olacak. Peki, UEFA kura ne zaman, UEFA Avrupa Ligi kurası yarın mı?

GALATASARAY'IN UEFA SON 16 TURU'NDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Sparta Prag'la karşılaşacak Galatasaray'ın rakibini geçerse kimlerle eşleşebileceği merak konusu oldu

UEFA Avrupa Lig'nde Son 16 Turu'nda Galatasaray'ı bekleyen rakipler:

Liverpool (İngiltere)

Brighton (İngiltere)

West Ham (İngiltere)

Bayer Leverkusen (Almanya)

Rangers (İskoçya)

Slavia Prag (Çekya)

Villareal (İspanya)

Atalanta (İtalya)

UEFA KURA NE ZAMAN?

Avrupa Ligi kurası yarın TSİ 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te başlayacak.