UEFA Konferans Ligi kura çekimi, futbolseverlerin takip ettiği en önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Bugünkü kura çekiminde Samsunspor'un rakipleri belli olacak ve bu nedenle UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta ve nereden izlenir soruları sıklıkla yöneltiliyor. Kura heyecanı, Avrupa'nın dört bir yanından takımların karşılaşacağı eşleşmeleri belirleyecek. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor hangi torbada? İşte muhtemel rakipler!

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, 29 Ağustos 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun prestijli organizasyonlarından biri olan bu çekim, UEFA'nın merkezi olan İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura çekimi, Avrupa Ligi kuralarının ardından başlayacak.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat 15.00'te (TSİ) gerçekleştirilecek.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekiminin TRT Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ'NDE HANGİ TORBADA?

Samsunspor ise 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında ağırladığı Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nden elenen Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına kaldı.

Samsunspor Konferans Ligi'ne 5. torbadan dahil olacak.

1. Torba: Fiorentina, AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Bratislava, Rapid, Legia

2. Torba: Sparta Prag, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Vallecano, Shamrock

3. Torba: Omonoio, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, NK Celje, HNK Rijeka

4. Torba: Mostar, Red Imps, Kups Kuopio, AEK, Aberdeen, Drita

5. Torba: Breidablık, Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendıja

6. Torba: Hacken, Lausanne, Craıova, Hamrun, Noah, Shelbourne