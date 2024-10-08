UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu maçı ne zaman? Türkiye- Cebelitarık maçı saat kaçta, nerede?

U19 Milli takımı yoğun bir antrenman programı ile turnuvaya hazırlanırken, çevredeki okullardan gelen öğrenciler de büyük ilgi gösteriyor. U19 Millî Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu'ndaki ilk maçını 9 Ekim Çarşamba günü Cebelitarık'a karşı oynayacak. Peki, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu maçı ne zaman? Türkiye- Cebelitarık maçı saat kaçta, nerede?

TÜRKİYE- CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçı 9 Ekim Çarşamba günü Cebelitarık ile oynayacak.

U19 ADAY KADROSU

Kaleciler: Kağan Arıcan (Antalyaspor A.Ş.), Onuralp Çevikkan (Trabzonspor A.Ş.), Emir Yaşar (Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Eren Özkul (Fortuna Sittard), Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa A.Ş.), Kadir Subaşı (Galatasaray A.Ş.), Berkay Karaca (FC Schalke 04), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe A.Ş.), Bedirhan Çetin (Samsunspor A.Ş.), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK)

Orta Saha: Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Burak İngenç (Antalyaspor A.Ş.), Veis Yıldız (FC Bayern München), Berat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Emirhan Arkutcu (Menemen FK), Doğanay Avcı (Çaykur Rizespor A.Ş.), Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray A.Ş.), İsak Vural (Frosinone Calcio)

Forvet: Kerem Kayaarası (Fenerbahçe A.Ş.), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Recep Yalın Dilek (Galatasaray A.Ş.)

Teknik Direktör: Sabri Sarıoğlu