UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, Galatasaray kaçıncı sırada 26 Eylül Perşembe?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayan müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlandı.. UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, Galatasaray kaçıncı sırada?

GALATASARAY SAHNE ALIYOR

İLK 11'LER

Galatasaray : Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.

PAOK : Kotarsk, Jonny, Colley, Kedziora, Baba; Camara, Ozdoev; Zivkovic, Kostantelias, Taison; Chalov.

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek. Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için müsabakanın kadrosunda yer almayacak. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek. Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

Trendyol Süper Lig'deki 6 maçını da kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor. Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi 3-1, Adana Demirspor'u 5-1 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Cimbom, 18 puanla Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU NE?

Canlı puan durumu (Maçlar devam ediyor):