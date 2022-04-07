UEFA Avrupa ligi hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

UEFA Avrupa ligi hangi kanalda sorusunun yanıtı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk turu maçları futbolseverlerin heyecanını artırmakta. Çeyrek final müsabakasında oynanacak maçların hakemleri kim? Hangi futbolcular cezalı yada sakat? Oynanacak maçlar hangi kanalda? Maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçlar hangi takımlar arasında oynanacak? detaylar haberimizde...

UEFA AVRUPA LİGİ HANGİ KANALDA?

Leipzig - Atalanta maçı Exxen'de.

Braga - Rangers maçı Exxen'de.

E.Frankfurt-Barcelona maçı Exxen'de.

West Ham - Lyon maçı Exxen'de.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk turu maçları 7 Nisan 2022 Perşembe günü 19.45'te açılış maçı RB Leipzig - Atalanta karşılaşmasıyla başlayacak. West Ham - Lyon, Sporting Braga - Rangers, Eintracht Frankfurt - Barcelona maçları ise 22.00'da oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk turu maçları EXXEN TV'de naklen yayınlanacaktır.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk turu maçları izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ TAKIMLAR ARASINDA OYNANACAK?

RB Leipzig - Atalanta:

Alman ve İtalyan temsilciler arasında oynanacak maç saat 19.45'te Red Bull Arena stadında oynanacak.

Maçı Michael Oliver yönetecek. Yardımcı hakemler, Stuart Burt ve Simon Bennett olacak. 4. hakem ise William Collum olacak.

RB Leipzig'de Yussuf Yurary Poulsen sakatlığı nedeniyle maçta oynayamayacak. Atalanta'da ise sakatlık bulunmamakta.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçlar hangi kanalda? Maçlar şifresiz mi? Maçlar hangi takımlar arasında oynanacak?

West Ham - Lyon:

İngiliz ve Fransız temsilciler arasında oynanacak maç saat 22.00'da London Stadium'da oynanacak.

Maçı Felix Zwayer yönetecek. Yardımcı hakemler, Stefan Lupp ve Mark Borsch olacaklar. Maçın 4. hakemi ise Sven Jablonski olacaktır.

West Ham'daObinze Ogbonna sakatlığı dolayısı ile forma giyemeyecek. Misafir takım Lyon'da ise, Toko-Ekambi, Maxence Caqueret, Rayan Cherki ve Sinaly Diomandé sakatlıkları dolayısıyla forma giyemiyecekler.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçlar hangi kanalda? Maçlar şifresiz mi? Maçlar hangi takımlar arasında oynanacak?

Sporting Braga - Rangers :

Portekiz ve İskoçya temsilciler arasında oynanacak maç saat 22.00'da Estádio Municipal de Braga stadında oynanacak.

Maçı Davide Massa yönetecek. Yardımcı hakemler, Filippo Meli ve Stefano Alassio olacak. Maçın 4.hakemi ise Luca Pairetto olacak

Sporting Braga - Rangers maçında sakatlığı bulunan futbolcu bulunmamakta.

Eintracht Frankfurt - Barcelona:

Alman ve İspanyol temsilciler arasında oynanacak maç saat 22.00'da Deutsche Bank Park stadında oynanacak.

Maçı Srdan Jovanovic yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri, Uroš Stojkovic ve Milan Mihajlovic olacak. Maçın 4. hakemi ise Fran Jovic olacak

Ev sahibi Frankfurt'daChristopher Lenz ile Diant Ramaj sakatlık nedeniyle oynamayacaklar. Barcelona'da ise Ansu Fati, Luuk De Jong, Sergiño Gianni Dest, Samuel Umtiti ve Sergi Roberto sakatlıkları nedeniyle oynayamayacaklar.

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