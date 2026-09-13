Haberler

Türkşeker 182 sürekli işçi alımı yapacak

Türkşeker 182 sürekli işçi alımı yapacak
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkşeker, fabrikalarında istihdam edilmek üzere toplam 182 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere toplam 182 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Türkşeker'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, işçi alımına ilişkin başvuru tarihleri ve kadro dağılımı paylaşıldı.

Kadro dağılımına göre, şeker fabrikalarında çalıştırılmak üzere 57 engelli işçi ve 42 eski hükümlü işçi alınacak. Makine fabrikalarında istihdam edilmek üzere ise 83 sürekli işçi kadrosu açılacak. Böylece Türkşeker'in gerçekleştireceği toplam işçi alımı 182 kişi olacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor

Komşu karıştı! Protestolar dalga dalga yayılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar

Maç biter bitmez sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar, olay çıktı
Arda Güler'in yedek başlaması İspanya'da tartışma yarattı

Arda için verilen karar ülkeyi karıştırdı
Sivasspor Başkanı esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli

Maç sonunda esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli
Amedspor, RAMS Başakşehir'i 5 golle sahadan sildi

Amedspor rakibini 5 golle sahadan sildi
Fenerbahçe'de Mert Müldür kararı

F.Bahçe'de milli yıldızla imza atılıyor
Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi

Dönme dolapta skandal görüntü! Patronunun telefonuyla şoke oldu
Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler

Skandal görüntülerin adresi bir meslek lisesi