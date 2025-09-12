Türkiye Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 yarı finalinde ezeli rakibi Yunanistan ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Bu maç sadece bir spor mücadelesi değil; 24 yıl sonra finale çıkma umudunun, milletin ortak heyecanının adı. Peki, Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroBasket Yarı Final heyecanının başlamasına saatler kaldı! İşte detaylar...

TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Maç, 12 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak.

Turnuva takvimine ve resmi kaynaklara göre, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu yarı final mücadelesi tam olarak 21:00 saatinde başlayacak.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi, maç 21:00'da start alacak.

Bu saat, Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da yerel saatle planlanan başlangıç zamanıdır. Türkiye saatiyle de aynı zaman (UTC+3) geçerli olacaktır.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ayrıca TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden de maçın internet yayını yapılabilir.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI CANLI İZLE!

TRT 1 ekranları üzerinden şifresiz canlı yayın izlenebilecek. TRT dijital platformları da maçın canlı izle seçeneklerini sunacak.

Arena Riga, Letonya: Arenanın atmosferi de maç boyunca dikkat çekici olacak. Mil­li maç atmosferi, taraftar desteği ve rakip Yunanistan'ın geçmişteki performansları maçın önemini kat kat artırıyor.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇININ ÖNEMİ VE TARTIŞILAN DETAYLAR

24 YIL SONRA FİNALE ADIM ATMA UMUDU

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2001'den sonra ilk kez finale yükselme fırsatı yakalıyor.

YUNANİSTAN İLE 15. RESMİ RANDEVU

Resmî maçlarda Türkiye ile Yunanistan arasında bu karşılaşma 15. kez gerçekleşecek. Önceki maçlarda Yunanistan'ın galibiyet sayısı daha fazla. Türkiye ise uzun zamandır rakibini mağlup etme konusunda büyük bir psikolojik bariyeri yıkmak istiyor.

SAĞLIK DURUMLARI VE TAKTİK KIRILMA NOKTALARI

Cedi Osman'ın son maçtaki sakatlık durumu maç öncesinde belirsizliğini koruyor.

Türkiye'nin savunma stratejisi, ribaund kontrolü ve dış şut yüzdeleri bu maçta belirleyici olacak.

Yunanistan'ın NBA oyuncusu Giannis Antetokounmpo ile Türkiye'nin Alperen Şengün gibi önemli yıldızlarının kapışması, maçın maçlığıyla değil "bireysel kozlarla" da izlenmesini sağlayacak.