2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye–Gürcistan maçı, hem futbolseverlerin hem de spor medyasının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, Türkiye ve Gürcistan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye ve Gürcistan maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye– Gürcistan maçı, hem futbolseverlerin hem de spor medyasının gündeminde ilk sırada yer alıyor. A Milli Takımımızın prestijli turnuvaya katılım yolunda atacağı bu ilk adım, heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye ve Gürcistan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye ve Gürcistan maçı ne zaman? İşte detaylar...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye–Gürcistan karşılaşması, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Aynı zamanda EXXEN platformu üzerinden de izlenebilecek. Bu sayede hem geleneksel hem dijital izleyicilere erişim sağlanmış durumda.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Maç takvimi netleşti: Türkiye–Gürcistan maçı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü düzenlenecek. Uzmanlar bu tarihin millî takımın Dünya Kupası yolundaki ilk kritik sınavı niteliği taşıdığını vurguluyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda TSİ 19:00 (Türkiye Saatiyle) başlayacak. Bazı kaynaklarda farklı saat belirtilse de, hemen hepsi aynı sonucu doğruluyor.

