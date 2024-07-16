Türkiye U19 maçı hangi kanalda? UEFA U19 Avrupa Şampiyonası maçları hangi kanalda, nereden izlenir?

Türkiye U19 maçı hangi kanalda? Fransa Türkiye U19 maçını hangi kanal veriyor? UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda U19 Milli Takımımız da yer alıyor. Bu akşamki maçta rakip Fransa olacak. Peki, U19 milli maç hangi kanalda, nereden izlenir? İşte UEFA U19 Avrupa Şampiyonası maçları hangi kanalda, nereden izlenir? Yanıtı haberimizde...

FRANSA TÜRKİYE U19 MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Türkiye U19 maçı canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor'dan şifresiz olarak Fransa Türkiye UEFA U19 Avrupa Şampiyonası maçını izleyebilirsiniz.

Ayrıca Fransa Türkiye U19 maçı UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak. U19 maçlarını canlı olarak UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın üzerinden de izleyebilirsiniz.

FRANSA TÜRKİYE 19 MAÇI SAAT KAÇTA?

U19 Millî Takımımız, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu ilk maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Belfast'ta Seaview Stadium'da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN U19 KADROSU

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor A.Ş.), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Yiğit Fidan (Bursaspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Uzun (Antalyaspor A.Ş.), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş A.Ş.), Emir Bars (PSV Eindhoven), Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), İsak Vural (Frosinone Calcio)

Forvet: Halil Özdemir (Jong KV Mechelen), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.), Emirhan Demircan (FC Bayern München)

Teknik Direktör: Soykan Başar