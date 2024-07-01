Türkiye Transfermarkt değeri ne (A Milli)?

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan üç takım adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz grubu lider olarak tamamlarken Türkiye ise grup ikinci olarak üst tura çıktı. Çekya karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle galip gelen A Milli Takım'da gözler Avusturya maçına çevrildi. Türkiye Transfermarkt değeri ne?

A MİLLİ TAKIM HAKKINDA

Türkiye millî futbol takımı, Türkiye'yi uluslararası turnuva ve maçlarda temsil eden futbol takımıdır. İlk maçını 26 Ekim 1923 tarihinde yapan takım, FIFA Dünya Kupası'na katılmaya 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere 3 defa hak kazanmış, ancak 1950 FIFA Dünya Kupası'na finansal sorunlar yüzünden katılamamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu bir UEFA üyesi olduğundan, Türkiye millî takımı dünya çapındaki turnuvalara Avrupa elemeleri üzerinden katılmaktadır. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Şenol Güneş yönetiminde aldığı üçüncülük ve Fatih Terim yönetiminde 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında aldığı üçüncülük, tarihindeki en büyük başarılarıdır ve Şenol Güneş yönetiminde gençleştirilmiş kadrosuyla 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da üçüncülüğü vardır (2002 Dünya Kupası ikincisi Almanya katılmayınca yerine davet edildi)*. Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği Euro 2008'de sakatlıklara rağmen (Almanya maçında toplam 14 oyuncu vardı ve bunların ikisi kaleciydi.) Almanya ile yarı final oynadı ve son dakika golüyle elenmiştir. Tarihinde iki kez FIFA Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermiş olan Türkiye millî takımında en fazla formayı 120 kez Rüştü Reçber giymiş, millî forma altında en fazla golü ise 51 kez ile Hakan Şükür atmıştır.

Kullandığı forma setinden iç saha forması, Türk bayrağının renklerini taşıyan klasik kırmızı-beyaz formadır. Dış sahada kullanılan forma ise yeni[netleştirme gerekli] dizayn edilmiştir ve iç saha forması gibi kırmızı ve beyazdan oluşmaktadır.

Türkiye Transfermarkt değeri: 324 Milyo nEuro