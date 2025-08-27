Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman? Türkiye-Slovenya maçı saat kaçta, hangi kanaldan izlenir?

Filenin Sultanları, son 16 turunda D grubunun ikincisi Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında başarılı performansıyla dikkat çeken milliler, 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada'yı 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Slovenya ile oynanacak kritik maçın tarihi ve saati ise sporseverler tarafından merak konusu oldu. Türkiye-Slovenya voleybol maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor?

TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

İspanya ve Bulgaristan'ın ardından Kanada'yı da set kaybetmeden geçen Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak. Slovenya'yı da mağlup etmeleri halinde çeyrek finalde ABD ile Kanada arasında oynanacak maçın galibiyle mücadele edecekler. Son 16 turu karşılaşmaları 29 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak, çeyrek finaller ise 3-4 Eylül'de gerçekleşecek. Turnuvanın yarı final, final ve üçüncülük maçları ise 7 Eylül'de şampiyonun belirlenmesiyle tamamlanacak.

2025 DÜNYA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI'NDA GRUPLAR:

A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL MAÇLARI HANGİ KANALDAN İZLENİR?

Filenin Sultanları voleybol maçları genellikle TRT Spor ve/veya TV8 kanallarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Maçların yayın programı ve kanalları, şampiyonanın türüne ve organizasyonun yayın haklarına göre değişebilir. Güncel bilgileri izlemek istediğiniz maçın öncesinde resmi kanallardan veya yayıncı kuruluşların sitelerinden takip etmeniz önerilir.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI GENİŞ KADROSU ŞU ŞEKİLDE: