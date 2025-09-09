Türkiye Polonya hangi kanalda? Türkiye Polonya basketbol maçı saat kaçta?

Türkiye basket maçı hangi kanalda? A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye, Polonya karşısında kazanması halinde 2001'den sonra ilk kez yarı finale yükselecek.

TÜRKİYE POLONYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT 1'in resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek. Arena Riga'da oynanacak müsabaka, basketbolseverlere ekran başında büyük heyecan yaşatacak.

Milliler, EuroBasket 2009'dan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmiş durumda. Takım, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile oynadığı tüm maçları kazanarak lider olmuştu. Son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup eden Türkiye, turnuvada Almanya ile birlikte yenilgisiz yoluna devam eden iki ekipten biri konumunda.

TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Polonya ile yapacağı çeyrek final karşılaşması 10 Eylül Salı günü oynanacak. Arena Riga'da oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Türkiye, yarı finale yükselmesi halinde EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7 maç üst üste kazanmış olacak. Ay-yıldızlılar ayrıca 24 yıl aradan sonra yarı finale kalma fırsatını yakalayacak. Türkiye, ev sahibi olduğu EuroBasket 2001'de finalde Yugoslavya'ya kaybederek gümüş madalya kazanmıştı.

TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANAL?

Türkiye ile Polonya arasında oynanacak EuroBasket 2025 çeyrek final mücadelesi TRT 1'den yayınlanacak. Müsabaka uydu üzerinden ve TRT 1'in resmi internet sitesi aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvada istatistikleriyle de dikkat çekiyor. Türkiye, maç başına 90.7 sayı ortalamasıyla üçüncü, üç sayılık atış yüzdesinde yüzde 45 ile birinci sırada yer alıyor. Ayrıca blok, asist ve verimlilik ortalamalarında da üst sıralarda bulunuyor.