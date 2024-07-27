Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat kıyafetlerini kim tasarladı? Türk sporcuların Olimpiyat kıyafetlerini kim, hangi tasarımcı yaptı?

Türk sporcularının Olimpiyat kıyafetlerini kim, hangi tasarımcı yaptı? Türkiye'nin Olimpiyat kıyafetleri hangi markaya ait? Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat kıyafetlerini kim tasarladı? Türk sporcuların geçit töreninde giydiği kıyafetler gündemden düşmezken vatandaşlar pijama ve mahkum kıyafeti gibi örneklere benzettiler. İşte Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyatları kıyafetlerini tasarlayan marka ile ilgili detaylar haberimizde…

TÜRK SPORCULARIN 2024 OLİMPİYAT KIYAFETLERİNİ KİM TASARLADI?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk sporcuların giydiği kıyafetleri, ünlü Türk moda markası Vakko tasarladı. Vakko'nun her sporcuya özel olarak ürettiği bu kıyafetler, renkleri ve desenleriyle pijamaya benzetilerek sosyal medyada büyük eleştiri topladı. Eleştirilerin odak noktasında ise kıyafetlerin Türk kültürünü ve çizgilerini yansıtmadığı bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN PARİS OLİMPİYATLARI KIYAFETLERİNİN MARKASI NE?

Türk sporcuların Olimpiyatların açılışında giydiği kıyafetler, ünlü moda markası Vakko tarafından tasarlanıp üretildi. Bu kıyafetler, şampiyon sporcularımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli tarafından tanıtıldı. Ancak kıyafetlerin Yunan bayrağına benzetilmesi ve Türk izlerinin bulunmaması, birçok kişiyi şaşkınlığa uğrattı.