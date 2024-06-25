Türkiye maçları ne zaman? A Milli Takımı fikstür! UEFA Euro 2024 Milli maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Euro 2024 Milli maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan, üçüncü maçlarla devam ediyor. F Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlı temsilcimiz, Gürcistan ve Portekiz maçlarının ardından Çekya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye maçları ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE MAÇLARI NE ZAMAN?

4 Haziran 2024 İtalya-Türkiye Maçı: 0-0

10 Haziran 2024 Polonya-Türkiye Maçı: 2-1

18 Haziran 2024 Türkiye-Gürcistan Maçı: 3-1

22 Haziran 2024 Türkiye-Portekiz Maçı: 0-3

26 Haziran 2024 Çek Cumhuriyeti-Türkiye Maçı

MİLLİ MAÇLAR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çekya-Türkiye Maçı, 26 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Milli maçlar TRT 1 kanallarında canlı olarak yayınlanacaktır.

EURO 2024 F GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU NEDİR?