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Türkiye maçları ne zaman? A Milli Takımı fikstür! UEFA Euro 2024 Milli maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye maçları ne zaman? A Milli Takımı, UEFA Euro 2024 maçında 26 Haziran tarihinde Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milli maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. A Milli Takımı fikstürü ve Türkiye maçları ne zaman olduğu gündeme geliyor. Peki, Milli maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Euro 2024 Milli maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan, üçüncü maçlarla devam ediyor. F Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlı temsilcimiz, Gürcistan ve Portekiz maçlarının ardından Çekya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye maçları ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE MAÇLARI NE ZAMAN?

4 Haziran 2024 İtalya-Türkiye Maçı: 0-0

10 Haziran 2024 Polonya-Türkiye Maçı: 2-1

18 Haziran 2024 Türkiye-Gürcistan Maçı: 3-1

22 Haziran 2024 Türkiye-Portekiz Maçı: 0-3

26 Haziran 2024 Çek Cumhuriyeti-Türkiye Maçı

Türkiye maçları ne zaman? A Milli Takımı fikstürü! UEFA Euro 2024 Milli maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİ MAÇLAR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çekya-Türkiye Maçı, 26 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Milli maçlar TRT 1 kanallarında canlı olarak yayınlanacaktır.

Türkiye maçları ne zaman? A Milli Takımı fikstürü! UEFA Euro 2024 Milli maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 F GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU NEDİR?

  1. Portekiz 6puan
  2. Türkiye 3 puan
  3. Çekya - 1 puan
  4. Gürcistan 1puan
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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