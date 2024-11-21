Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan ile karşılaşacağı kritik maç, basketbol severlerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Milli takımın performansını yakından takip eden sporseverler, "Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevaplarını merak ediyor. Bu önemli mücadele, hem taraftarlar hem de takım için büyük önem taşıyor. Maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri ise taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Macaristan basketbol maçı, 22 Kasım Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Macaristan basketbol maçı, TRT SPOR Yıldız kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.