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TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
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Türkiye-Macaristan basketbol maçı canlı izleme linki! Türkiye ve Macaristan arasındaki basketbol maçının yayın bilgileri merak ediliyor. Maçın şifresiz olup olmadığı ve hangi kanalda yayınlanacağı konusu spor severlerin gündeminde yer alıyor.

Türkiye Macaristan milli basketbol maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Türkiye ve Macaristan arasında oynanacak basketbol maçı, sporseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın yayın bilgileri, şifreli ya da şifresiz olup olmadığı, hangi kanalda yayınlanacağı gibi detaylar, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Macaristan basketbol maçı, 22 Kasım Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Macaristan basketbol maçı, TRT SPOR Yıldız kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

TRT SPOR YILDIZ ŞİFRESİZ Mİ?

TRT Spor Yıldız, Türksat 4A uydusu üzerinden ve dijital platformlar aracılığıyla şifresiz erişilebilen bir kanal olarak sporseverlere hizmet vermektedir.

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