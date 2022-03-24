Türkiye kadrosunda kimler var 2022? Portekiz-Türkiye maçı Türkiye aday kadroda kimler var? İlk 11 belli mi? A Milli takım kadrosu! - Haberler

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Türkiye kadrosunda kimler var 2022? Portekiz-Türkiye maçı Türkiye aday kadroda kimler var? İlk 11 belli mi? A Milli takım kadrosu!

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Türkiye kadrosunda kimler var 2022? Portekiz-Türkiye maçı Türkiye aday kadroda kimler var? İlk 11 belli mi? A Milli takım kadrosu!

Portekiz-Türkiye maçının aday kadrosu açıklandı. Peki, Türkiye kadrosunda kimler var 2022? Portekiz-Türkiye maçı Türkiye aday kadroda kimler var? İlk 11 belli mi? Türkiye'de ilk 11'de kimler olacak? Kerem Aktürkoğlu forma giyiyor mu? Türkiye aday kadrosu sizlerle...

Portekiz - Türkiye maçının başlamasına yakın en merak edilen konuların başında maçın aday kadrosu geliyor. Türkiye kadrosunda kimler var 2022? Portekiz-Türkiye maçı Türkiye aday kadroda kimler var? İlk 11 belli mi?

Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak. Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kaleci:

  • - Altay Bayındır
  • - Sinan Bolat
  • -Uğurcan Çakır

Defans:

  • - Mehmet Zeki Çelik
  • - Mert Müldür
  • - Çağlar Söyüncü
  • - Kaan Ayhan
  • - Merih Demiral
  • - Ozan Muhammed Kabak
  • - Serdar Aziz
  • - Caner Erkin
  • - Rıdvan Yılmaz

Orta Saha/ Forvet:

  • - Abdülkadir Ömür
  • - Cengiz Ünder
  • - Yunus Akgün
  • - Berkan İsmail Kutlu
  • - Dorukhan Toköz
  • - Orkun Kökçü
  • - Taylan Antalyalı
  • - Hakan Çalhanoğlu
  • - Yusuf Yazıcı
  • - Doğukan Sinik
  • - Muhammed Kerem Aktürkoğlu
  • - Burak Yılmaz
  • - Enes Ünal
  • - Serdar Dursun
  • - Umut Dilan Bozok

Maçta ilk 11 henüz açıklanmadı.

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