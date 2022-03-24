Türkiye kadrosunda kimler var 2022? Portekiz-Türkiye maçı Türkiye aday kadroda kimler var? İlk 11 belli mi? A Milli takım kadrosu!
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Portekiz-Türkiye maçının aday kadrosu açıklandı. Peki, Türkiye kadrosunda kimler var 2022? Portekiz-Türkiye maçı Türkiye aday kadroda kimler var? İlk 11 belli mi? Türkiye'de ilk 11'de kimler olacak? Kerem Aktürkoğlu forma giyiyor mu? Türkiye aday kadrosu sizlerle...
Portekiz - Türkiye maçının başlamasına yakın en merak edilen konuların başında maçın aday kadrosu geliyor. Türkiye kadrosunda kimler var 2022? Portekiz-Türkiye maçı Türkiye aday kadroda kimler var? İlk 11 belli mi?
Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak. Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Kaleci:
- - Altay Bayındır
- - Sinan Bolat
- -Uğurcan Çakır
Defans:
- - Mehmet Zeki Çelik
- - Mert Müldür
- - Çağlar Söyüncü
- - Kaan Ayhan
- - Merih Demiral
- - Ozan Muhammed Kabak
- - Serdar Aziz
- - Caner Erkin
- - Rıdvan Yılmaz
Orta Saha/ Forvet:
- - Abdülkadir Ömür
- - Cengiz Ünder
- - Yunus Akgün
- - Berkan İsmail Kutlu
- - Dorukhan Toköz
- - Orkun Kökçü
- - Taylan Antalyalı
- - Hakan Çalhanoğlu
- - Yusuf Yazıcı
- - Doğukan Sinik
- - Muhammed Kerem Aktürkoğlu
- - Burak Yılmaz
- - Enes Ünal
- - Serdar Dursun
- - Umut Dilan Bozok
Maçta ilk 11 henüz açıklanmadı.
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