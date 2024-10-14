Türkiye İzlanda muhtemel 11'ler! Türkiye- İzlanda maçında kimler oynayacak?

A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 7 puanla lider konumda yer alıyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Bu kritik dönemde, grupta dengelerin değişebileceği en önemli karşılaşmalardan biri olan İzlanda- Türkiye maçı büyük bir merakla bekleniyor. Milli takımımızın bu zorlu deplasman mücadelesi, hem liderliği pekiştirme hem de grup aşamasını avantajlı bir şekilde tamamlama adına büyük bir önem taşıyor. İşte, Türkiye İzlanda muhtemel 11'ler!

İZLANDA- TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Finnisson, Sigurdsson, Gudmundsson, Willumsson, Tomasson, Oskarsson, Gudjohnsen.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Okay, Orkun, Hakan, Arda, Kerem, Kenan.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

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