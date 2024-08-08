TÜRKİYE- İTALYA MAÇI NE ZAMAN? Türkiye- İtalya yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

8 AĞUSTOS PERŞEMBE TÜRKİYE- İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA? Türkiye- İtalya yarı final maçı ne zaman? Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşecek olan voleybol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, voleybol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

TÜRKİYE- İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile İtalya arasındaki maç, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de oynanacak. Ay-yıldızlılar C Grubu'nda karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

İTALYA- SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi oldu.

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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT SPOR CANLI YAYIN İLE MAÇLARI KAÇIRMAYIN!

TRT Spor canlı yayın linki ile tuttuğunuz takımların canlı maç yayınlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

TRT SPOR CANLI YAYIN