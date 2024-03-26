Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi?

U21 Hazırlık Maçı maçı heyecanla beklenen müsabakada Türkiye - İtalya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Türkiye - İtalya maçı hakemi kim? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

26-03-2024 İTALYA VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İtalya ile Türkiye arasındaki U21 Hazırlık Maçı maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

İtalya-Türkiye Maçı, 26 Mart Salı günü oynanacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya-Türkiye Maçı, saat 20:15 başlayacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya ve Türkiye, karşı karşıya geleceği U21 Hazırlık Maçı maçı, Ferrara'da, Stadio Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanacak.