2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Romanya'yı Cody Gakpo ve Donyell Malen'in (2) golleriyle 3-0 mağlup eden Hollanda, çeyrek finale yükseldi. A Milli Takımımız, Avusturya'yı saf dışı bırakması halinde çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi olacak. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman? (Muhtemel)

TURU GETİREN GOLLER GAKPO VE MALEN'DEN

Portakallar, maçın 20. dakikasında Cody Gakpo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da 83. ve 90+3. dakikalarda Donyell Malen ile iki kez daha fileleri sarsan Hollanda, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılan ve son 8 takım arasına kalan taraf oldu.

MUHTEMEL RAKİBİMİZ OLDULAR

Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale kalan Hollanda, A Milli Takımımız ile Avusturya arasında saat 22.00'de oynanacak son 16 turu eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Eşleşen takımlar, 6 Temmuz'da Berlin'de kozlarını paylaşacak.

Muhtemel Türkiye Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi oynanacak.