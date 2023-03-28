Türkiye - Hırvatistan maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! 28 Mart TRT 1 Türkiye - Hırvatistan EURO 2024 eleme maçı canlı izle! Maç şifresiz mi?
Gündem Haberleri
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala maçı canlı izlemek isteyenler, Türkiye - Hırvatistan maçı canlı izle! Türkiye - Hırvatistan maçı canlı link var mı? Türkiye - Hırvatistan maçını nereden izleyebiliriz? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın kanalları ve detayları...
Türkiye - Hırvatistan maçına sayılı dakikalar kaldı. Heyecanla beklenen karşılaşmayı canlı yayından izlemek isteyenler, Türkiye - Hırvatistan maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! 28 Mart TRT 1 Türkiye - Hırvatistan EURO 2024 eleme maçı canlı izle! Maç şifresiz mi? araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı nereden izlenir? Euro 2024 maçları ücretsiz yayınlanacak mı? İşte detaylar...
Türkiye - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 21:45'de başlayacak.
Türkiye - Hırvatistan maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.
Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz verilecektir. Maçı TRT 1 ekranlarını açarak izleyebilirsiniz.
- TÜRKSAT 4A
- Frekans 11794
- Polarizasyon V(Dikey)
- Sembol Oranı 30000
- FEC 3/4
A Milli Takım'da aday kadroya çağırıldıktan sonra dinmeyen baş ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı dışında eksik yok. Hırvatistan'da dizinden sakatlanan Petkovic'in yanı sıra Galler maçında sakatlık geçiren Marko Livaja Bursa'ya getirilmedi.
İşte muhtemel 11'ler:
Türkiye: Mert, Onur, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem, Enes Ünal
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Musa, Perisic, Kramaric
Türkiye - Hırvatistan maçını İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.
Maç, Bursa'da, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.