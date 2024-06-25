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Türkiye grupta 2. olursa, gruptan çıkarsa rakibi kim olacak, Avusturya mı?

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ya da yaygın adı ile UEFA Euro 2024, Avrupa'nın uluslararası futbol yönetim organı UEFA tarafından 14 Haziran ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvasıdır. Peki, Türkiye grupta 2. olursa, gruptan çıkarsa rakibi kim olacak, Avusturya mı?

Toplam 24 millî takımın mücadele edeceği turnuvaya Almanya ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle Avrupa Şampiyonası maçları, 1988 ve 2020 yıllarının ardından üçüncü kez Almanya topraklarında ve ülkenin yeniden birleşmesinden sonra ikinci kez bu topraklarda düzenlenecektir. Türkiye grupta 2. olursa, gruptan çıkarsa rakibi kim olacak, Avusturya mı?

EURO 2024 GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKIYOR?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ya da yaygın adı ile UEFA Euro 2024, Avrupa'nın uluslararası futbol yönetim organı UEFA tarafından 14 Haziran ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvasıdır. Toplam 24 millî takımın mücadele edeceği turnuvaya Almanya ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle Avrupa Şampiyonası maçları, 1988 ve 2020 yıllarının ardından üçüncü kez Almanya topraklarında ve ülkenin yeniden birleşmesinden sonra ikinci kez bu topraklarda düzenlenecektir. 1988 yılındaki turnuvaya Batı Almanya ev sahipliği yaptı ve COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021'de düzenlenen ve birçok ülkenin ev sahipliği yaptığı 2020 turnuvasının dört maçı Münih'te oynandı.

Şampiyona yirmi dört takımın katılımı ile düzenlenecektir. Grup aşamasında takımlar dörderli altı grupta mücadele edecektir. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan on iki takım ve üçüncü sırada tamamlayan takımların arasından en iyi dört takım eleme aşamasına (Son 16) katılacaktır.

TÜRKİYE GRUPTA 2. OLURSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Türkiye grupta 2. olursa üst turda D grubu 1. olan Avusturya ile eşleşecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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