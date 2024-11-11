Türkiye ile Galler arasında oynanacak milli maç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı, şifresiz olup olmayacağı ve canlı izleme linkinin bulunup bulunmadığı gibi detaylar, maçı izlemek isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamındaki bu karşılaşması, hem grubundaki sıralama açısından hem de taraftar desteğiyle güçlü bir performans sergilemek için büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Galler maçı yayın bilgileri nedir? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye- Galler maçı 16 Kasım tarihinde saat 20.00'de oynanacak. Milli maçın TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE GALLER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TV8, Türkiye'de genellikle uydu ve kablo TV platformları üzerinden şifresiz olarak izlenebilen bir kanaldır. Televizyon yayınları şifresiz olsa da, bazı özel içerikler veya dijital platformlardaki yayınlar belirli ücretli aboneliklere tabi olabilir. Ancak, TV8'in uydu üzerinden yapılan yayınları, dijital platform veya kablo TV hizmeti aracılığıyla, şifre olmadan, herkesin erişimine açık şekilde izlenebilmektedir.

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A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PERFORMANSI

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, 10 puanla ilk sırada yer aldı. Grupta Galler 8 puanla ikinci, İzlanda 4 puanla üçüncü ve henüz puan alamayan Karadağ son sırada yer aldı.