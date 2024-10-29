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Türkiye- Galler maçı hangi kanalda? Milli maç tarihi! FIFA sıralaması açıklandı mı?

Türkiye- Galler maçı hangi kanalda? Milli maç tarihi! FIFA sıralaması açıklandı mı?
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Milli heyecan devam ediyor. Türkiye ve Galler arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Maçın tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Milli heyecan, Türkiye'nin Galler ile karşılaşacağı futbol maçıyla devam ediyor. Bu önemli mücadele, her iki ülkenin futbolseverleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye, uluslararası arenada önemli bir rakip olan Galler ile karşılaşacak. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri, futbolseverlerin gündemindeki en önemli konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye- Galler maçı hangi kanalda? Milli maç tarihi!

TÜRKİYE- GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçın TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE- GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye- Galler maçı 16 Kasım tarihinde saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye- Galler maçı hangi kanalda? Milli maç tarihi! FIFA sıralaması açıklandı mı?

FIFA SIRALAMASI

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan Ekim ayı sıralamasında ilk 5'te bulunan ülkeler değişmedi. Copa América şampiyonu Arjantin bin 883 puanla birinciliğini korurken, Fransa bin 859 puanla 2'nci, EURO 2024 şampiyonu İspanya bin 844 puanla 3'üncü, İngiltere bin 807 puanla 4'üncü, Brezilya ise bin 784 puanla 5'inci sırada yer aldı.

Türkiye'nin bin 548 puanla 26. basamakta yer aldığı sıralamada, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizden Galler de 29'unculuktaki yerini korurken, İzlanda bir basamak yükselerek 70'inci ve Karadağ ise bir basamak gerileyerek 75'inci oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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