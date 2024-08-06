Türkiye- Çin voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye çeyrek finali kazandı mı?
Türkiye ve Çin arasında gerçekleşen voleybol maçının sonucu merak ediliyor. Maçın sonucuna göre Türkiye'nin çeyrek finale çıkıp çıkmadığı da büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Maçın detayları ve Türkiye'nin turnuvadaki durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi okuyabilirsiniz. Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final'de Türkiye-Çin kadın voleybol maçını kim kazandı ve Türkiye-Çin maçı kaç kaç bitti merak ediliyor.
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TÜRKİYE- ÇİN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final maçında Filenin Sultanları, Çin ile mücadele ediyor. Mücadelenin il setini Çin önde bitirdi.
TÜRKİYE- ÇİN VOLEYBOL MAÇ SONUCU NEDİR?
Bugün Türkiye ile Çin çeyrek finalde mücadele ediyor. İlk seti Çin önde bitirdi.
TÜRKİYE-ÇİN ÇEYREK FİNAL MAÇI CANLI İZLE