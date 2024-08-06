Türkiye- Çin voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye çeyrek finali kazandı mı?

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TÜRKİYE- ÇİN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final maçında Filenin Sultanları, Çin ile mücadele ediyor. Mücadelenin il setini Çin önde bitirdi.

TÜRKİYE- ÇİN VOLEYBOL MAÇ SONUCU NEDİR?

Bugün Türkiye ile Çin çeyrek finalde mücadele ediyor. İlk seti Çin önde bitirdi.

TÜRKİYE-ÇİN ÇEYREK FİNAL MAÇI CANLI İZLE