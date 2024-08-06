Türkiye-Çin maçında Hande Baladın sakatlandı mı? Hande Baladın neden ağladı? Hande Baladın durumu son dakika!

Türkiye-Çin maçı Hande Baladın'a ne oldu? Hande Baladın iyi mi, son durumu ne? Hande Baladın sakatlandı mı, artık oynayamacak mı? Hande Baladın maça çıkmayacak mı? İşte Türkiye-Çin maçı Hande Baladın sağlık durumuyla ilgili son dakika!

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI HANDE BALADIN SAKATLANDI MI?

2024 Paris Olimpiyatları kadın voleybol çeyrek final maçı Türkiye-Çin arasında oynanırken, maç esnasında sol ayağından sakatlanan Hande Baladın, ağlayarak üçüncü setin sonuna kadar oyuna devam etti. Dördüncü sette daha fazla dayanamayan Hande Baladın oyundan ayrılarak yerine Elif Şahin maça dahil oldu.