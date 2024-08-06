Türkiye-Çin maç beşinci seti kim kazandı? Çin-Türkiye çeyrek final voleybol maçı beşinci set kaç kaç bitti? Türkiye-Çin voleybol maçı son set sonucu!

Türkiye-Çin maçı beşinci seti kim kazandı ve Çin- Türkiye kadın voleybol maçını kim kazandı soruları tüm Türkiye'nin merakla cevabını beklediği konulardan. Türkiye-Çin voleybol beşinci set sonucu ve Türkiye-Çin maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Çin maçı bitti mi, maçta son durum ne? Türkiye-Çin kadın voleybol maçı beşinci set kaç kaç bitti? Tüm detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI BEŞİNCİ SETİ KİM KAZANDI?

Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final maçında Filenin Sultanları, Çin ile mücadele ediyor. Maçta ilk set 2 sayı farkla 25 Çin, 23 Türkiye olarak sona ererken, ikinci sette 25 Türkiye, 21 Çin olarak biterek, sette 1-1 eşit duruma geldi. Üçüncü sette 26-24 skorla Türkiye durumu 2-1 yaparak öne geçti. Dördüncü sette 25-21 ile Çin sette durumu 2-2 eşitlemiş oldu. Beşinci yani son sette 15-13'lük skorla Türkiye yarı finale yükseldi.

TÜRKİYE-ÇİN KADIN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Çin-Türkiye voleybol maçı saat 10:00'da başladı. Maç 3-2 skorla Türkiye'nin yarı finale yükselmesiyle sonuçlandı.