Üye Girişi
Haberler

Türkiye Çekya muhtemel 11'leri! Arda ilk 11'de mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye- Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, nerede? Türkiye ve Çekya arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yeri merak konusu oldu. Türkiye Çekya muhtemel 11'leri! Arda ilk 11'de mi?

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Futbol severler, grubun son maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Türkiye- Çekya maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor. Türkiye Çekya muhtemel 11'leri! Arda ilk 11'de mi?

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Çekya arasındaki EURO 2024 maçı, 26 Haziran 2024 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE- ÇEKYA SAAT KAÇTA?

Maç 22:00'de başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE ÇEKYA MUHTEMEL 11'LERİ!

TÜRKİYE

12 Altay Bayındır

2 Zeki Çelik

3 Merih

22 Kaan Ayhan

20 Ferdi Kadıoğlu

10 Hakan Çalhanoğlu

16 İsmail Yüksek

8 Arda Güler

7 Kerem Aktürkoğlu

21 Barış Alper Yılmaz

11 Kenan Yıldız

ÇEKYA

Stanek, Holeš, Hranác, Krejcí, Coufal, Soucek, Barák, Provod, Doudera, Hlozek, Chytil.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Çek Cumhuriyeti Türkiye Futbol Gündem Spor Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title