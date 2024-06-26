Türkiye Çekya muhtemel 11'leri! Arda ilk 11'de mi?
Türkiye- Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, nerede? Türkiye ve Çekya arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yeri merak konusu oldu. Türkiye Çekya muhtemel 11'leri! Arda ilk 11'de mi?
Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Futbol severler, grubun son maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Türkiye- Çekya maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor. Türkiye Çekya muhtemel 11'leri! Arda ilk 11'de mi?
TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye ve Çekya arasındaki EURO 2024 maçı, 26 Haziran 2024 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE- ÇEKYA SAAT KAÇTA?
Maç 22:00'de başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE ÇEKYA MUHTEMEL 11'LERİ!
TÜRKİYE
12 Altay Bayındır
2 Zeki Çelik
3 Merih
22 Kaan Ayhan
20 Ferdi Kadıoğlu
10 Hakan Çalhanoğlu
16 İsmail Yüksek
8 Arda Güler
7 Kerem Aktürkoğlu
21 Barış Alper Yılmaz
11 Kenan Yıldız
ÇEKYA
Stanek, Holeš, Hranác, Krejcí, Coufal, Soucek, Barák, Provod, Doudera, Hlozek, Chytil.