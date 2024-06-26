Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Futbol severler, grubun son maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Türkiye- Çekya maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor. Türkiye Çekya muhtemel 11'leri! Arda ilk 11'de mi?

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Çekya arasındaki EURO 2024 maçı, 26 Haziran 2024 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE- ÇEKYA SAAT KAÇTA?

Maç 22:00'de başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE ÇEKYA MUHTEMEL 11'LERİ!

TÜRKİYE

12 Altay Bayındır

2 Zeki Çelik

3 Merih

22 Kaan Ayhan

20 Ferdi Kadıoğlu

10 Hakan Çalhanoğlu

16 İsmail Yüksek

8 Arda Güler

7 Kerem Aktürkoğlu

21 Barış Alper Yılmaz

11 Kenan Yıldız

ÇEKYA

Stanek, Holeš, Hranác, Krejcí, Coufal, Soucek, Barák, Provod, Doudera, Hlozek, Chytil.