TÜRKİYE ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ: Haftalık çalışma saati kısalacak mı, mesai saatleri düşecek mi?

Türkiye çalışma saatleri düşecek mi? Merak edilmekte ve son zamanlardaki olaylar nedeniyle araştırılmakta. Türkiye'de haftada 45 saat olan çalışma saatinin düşürülmesi için hükümet harekete geçti. Peki, Türkiye çalışma saatleri düşecek mi? Haftalık çalışma saati kısalacak mı, mesai saatleri düşecek mi?

TÜRKİYE ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemede ücretlerden çalışma saatlerine, yıllık ve haftalık tatilden esnek çalışmaya kadar birçok konuyla ilgili değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatleri de düşürülecek. Fazla çalışma ücretleriyle ilgili katsayı farklılıkları gibi dağınıklıkların da ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yürürlükte olan 1936 tarihli Türk İş Kanunu'nda haftalık çalışma saati 45, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'nda haftalık çalışma saatleri 48 saat olarak belirlenmiş durumda. Basın İş Kanunu'na tabii çalışanlar işe iade davaları açabilirken Deniz İş Kanunu'na tabii olanlaraysa böyle bir hak tanınmıyor. Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Düzenlemelerde yeni hak kategorileri geliştirilecek.

MESAİ SAATİ DÜŞECEK Mİ?

Türkiye'de haftada 45 saat olan çalışma saatinin düşürülmesi için hükümet harekete geçti. Türk İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle haftalık çalışma saati 40 saate indirilecek. Düzenlemeyle ücretler ve yıllık-haftalık izinlerde de değişikliğe gidilecek.

HAFTADA KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİRİM?

Türkiye'de haftada 45 saat olan çalışma saatlerinin düşürülmesi için hükümet harekete geçti. Türk İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle haftalık çalışma saatinin 40 saate indirilmesi bekleniyor.