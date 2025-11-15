Türkiye - Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Ay-yıldızlılar sahaya çıkıyor! 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik bir sınav veren A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan karşısında play-off yolunu garantilemek için mücadele edecek. Peki, nefesleri kesen bu mücadele saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye-Bulgaristan maçı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek heyecan dolu anlara sahne olacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Maç, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Bulgaristan karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, TV8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Bu karşılaşma, A Milli Takım için büyük önem taşıyor çünkü ay-yıldızlılar bu maçtan alacağı en az 1 puanla Dünya Kupası play-off turunu garantileyebilecek. Grupta 4'te 4 yapan İspanya lider, Türkiye ise 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bulgaristan ise grupta puansız son sırada yer alıyor. Daha önce Sofya'da oynanan maçta Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 yenmişti, bu nedenle rövanş karşılaşması hem prestij hem de puan açısından kritik.