Türkiye - Bulgaristan maçı kaç kaç bitti? Maç skoru belli oldu mu?

Türkiye - Bulgaristan mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Peki karşılaşma kaç kaç bitti, maçın kazananı belli oldu mu? Maçta yaşanan kritik anlar, goller ve önemli pozisyonlar taraftarlar tarafından merak ediliyor. Son düdük çaldığında sahada neler yaşandı, hangi takım öne çıktı ve skoru belirleyen detaylar haberimizde yer alıyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ SKORU

Türkiye, Bulgaristan karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, özellikle hücumda etkili bir performans sergileyerek rakibine gol şansı tanımadı ve maç boyunca üstün bir oyun ortaya koydu. Bu skor, Türkiye'nin kritik maçlardaki başarısını göstermesi açısından büyük önem taşıdı.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇINI KİM KAZANDI?

Bursa'da oynanan mücadeleyi Türkiye kazandı. Montella yönetimindeki milli takım, sahada hem savunmada disiplinli hem de hücumda yaratıcı bir oyun sergileyerek galibiyeti hak etti. Rakip Bulgaristan, zaman zaman etkili ataklar geliştirse de Türkiye'nin organize savunmasını aşamadı.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇINDA KİMLER OYANDI?

Maçta Türkiye'nin sahadaki ilk 11'i şu isimlerden oluşuyordu: Uğurcan Çakır kalede, defansta Zeki Çelik, Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı görev yaptı. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu (kaptan), Arda Güler, Kenan Yıldız ve İsmail Yüksek, hücum hattında ise Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Ferdi Kadıoğlu yer aldı. Yedek kulübesinde Mert, Altay, Çağlar, Özcan, Orkun, Barış, Atakan, Samet Akaydın, Yusuf Sarı, Mert Müldür, Deniz Gül ve Kaan hazır bekledi.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA İZLENDİ?

Maç, TV8 kanalından canlı olarak ekranlara geldi. Taraftarlar, özellikle televizyon başında Türkiye'nin galibiyetini heyecanla takip etti.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANDI?

Karşılaşma 15 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi. Bu tarih, milli takım için kritik bir galibiyet günü olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA OYNANDI?

Maç saat 20:00'de başladı. Taraftarlar, akşam saatlerinde maçı takip ederek Türkiye'nin galibiyetini coşkuyla kutladı.