TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI CANLI İZLE: Türkiye - Bulgaristan maçı canlı, şifresiz, full nereden izlenir?
Güncelleme:
Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak hazırlık maçı, futbolseverlerin gün boyunca en çok merak ettiği karşılaşmalardan biri oldu. Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı canlı, şifresiz, full nereden izlenir?

Türkiye ile Bulgaristan, bu akşam futbol heyecanını yeniden alevlendirecek bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Milli takımın performansını yakından takip eden futbolseverler, maçın canlı ve şifresiz nasıl izleneceğini araştırmaya başladı. "Türkiye – Bulgaristan maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini korurken, karşılaşmaya dair tüm yayın detayları haberimizin devamında sizleri bekliyor.

Türkiye - Bulgaristan maçını izlemek için tıklayın.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Maç, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Bulgaristan karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, TV8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Bu karşılaşma, A Milli Takım için büyük önem taşıyor çünkü ay-yıldızlılar bu maçtan alacağı en az 1 puanla Dünya Kupası play-off turunu garantileyebilecek. Grupta 4'te 4 yapan İspanya lider, Türkiye ise 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bulgaristan ise grupta puansız son sırada yer alıyor. Daha önce Sofya'da oynanan maçta Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 yenmişti, bu nedenle rövanş karşılaşması hem prestij hem de puan açısından kritik.

Sahra Arslan
