TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ ÖZETİ İZLE: Türkiye - Bulgaristan maç özeti nerden izlenir, maçta neler oldu?

Türkiye - Bulgaristan karşılaşması geride kaldı ve futbolseverler maçın özetini merak ediyor. Peki, kritik dakikalarda neler yaşandı, goller ve önemli anlar nasıl gelişti? Maç özeti ve tüm detaylar için izleme seçenekleri haberimizin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ SKORU

Türkiye, Bulgaristan karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun sergileyerek üç puanı hanesine yazdırdı.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇINI KİM KAZANDI?

Bursa'da oynanan bu kritik mücadeleyi Türkiye kazandı. Montella yönetimindeki milliler, rakibine şans tanımadan maçı domine etti ve galibiyeti elde etti.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇINDA KİMLER OYANDI?

Ay-yıldızlıların sahadaki ilk 11'i şu şekildeydi:

Uğurcan Çakır (Kaleci)

Zeki Çelik (Defans)

Merih Demiral (Defans)

Abdülkerim Bardakcı (Defans)

Kerem Aktürkoğlu (Hücum)

Arda Güler (Orta saha)

Hakan Çalhanoğlu (Orta saha/Kaptan)

Kenan Yıldız (Orta saha)

İsmail Yüksek (Orta saha)

Oğuz Aydın (Hücum)

Ferdi Kadıoğlu (Hücum)

Yedek kulübesinde ise Mert, Altay, Çağlar, Özcan, Orkun, Barış, Atakan, Samet Akaydın, Yusuf Sarı, Mert Müldür, Deniz Gül ve Kaan yer aldı.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA İZLENDİ?

Maç TV8 kanalından canlı olarak yayınlandı.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANDI?

15 Kasım Cumartesi günü oynandı.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA OYNANDI?

Karşılaşma saat 20:00'de başladı.