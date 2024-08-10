Türkiye-Brezilya maçı bitti mi, kaç kaç? Türkiye-Brezilya voleybol maç özeti!
Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar bronz madalya maçında Türkiye ile Brezilya karşı karşıya geliyor. Türkiye-Brezilya maçı canlı anlatım ve canlı yayın bilgisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli maç heyecanı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. TRT 1 frekans bilgisi ve şifresi merak ediliyor. Peki, Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç?
Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç ve maç skoru araştırılırken Milli maç canlı anlatım ve TRT 1 canlı izleme linki gündeme geliyor. Olimpiyat Oyunları Kadınlar bronz madalya heyecanı Brezilya ve Türkiye arasında gerçekleşecek. Türkiye-Brezilya maç özeti ve Filenin Sultanları maç kadrosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TRT 1 şifresi nedir, TRT 1 frekans bilgisi ne ve TRT 1 neden açılmıyor sorularına yanıt aranıyor. Türkiye-Brezilya milli maç canlı anlatım!
FİLENİN SULTANLARIMAÇ KADROSU
Pasörler
Cansu Özbay
Elif Şahin
Smaçörler
Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
Tuğba İvegin
Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular
Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Pasör Çaprazı
Melissa Vargas
Libero
Gizem Örge
+1 Oyuncu
Beyza Arıcı
TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ?
1. Set / Brezilya: 25 Türkiye: 21
2. Set / Brezilya: 27 Türkiye: 25
3. Set / Brezilya: 11 Türkiye: 10 (üçüncü set devam ediyor)