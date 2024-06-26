Rakibimiz Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Xaver Schlager, 44., 49. ve 59. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Michael Gregoritsch, 78. dakikada penaltıdan Christoph Baumgartner ve 90+5. dakikada Maximilian Entrup attı. Türkiye Avusturya hazırlık maçı kaç kaç bitmişti, 6-1 kim yendi?

TÜRKİYE AVUSTURYA HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları döneminde A Millî Takımımız, özel maçta karşı karşıya geldiği Avusturya'ya deplasmanda 6-1 mağlup oldmuştu. Rakibimiz Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Xaver Schlager, 44., 49. ve 59. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Michael Gregoritsch, 78. dakikada penaltıdan Christoph Baumgartner ve 90+5. dakikada Maximilian Entrup attı. Ay-Yıldızlılarımızın golünü ise 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Karşılaşmadan dakikalar

İlk yarı

2. dakikada Avusturya öne geçti. A Millî Takımımız savunmadan çıkmak isterken Salih Özcan'ın ceza sahası önünde kaptırdığı topu alan Baumgartner'in şutunda, kaleci Uğurcan topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı Schlager ağlara yolladı: 1-0.

6. dakikada Ay-Yıldızlılarımız beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan hareketlenen ve ceza sahasına giren Kenan Yıldız, uygun pozisyondaki Kerem'e pasını attı. Kerem'in ayak içiyle şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

22. dakikada sağ kanattan Arda'nın kullandığı kornerde, Kenan Yıldız ceza sahasında kafayı vurdu, Avusturya savunmasında Danso topa elle müdahale etti. Hakem Chiffi VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi.

25. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu fileleri havalandırdı: 1-1.

44. dakikada Avusturya 2. golünü attı. A Millî Takımımızın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu, Avusturyalı futbolcular ceza yayı üzerinde Gregoritsch ile buluşturdu. Gregoritsch'in köşeye sert şutunda, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-1.

İkinci yarı

48. dakikada Avusturya farkı 2'ye çıkardı. Schmid'in sağ kanattan kullandığı kornerde Gregoritsch arka direkte kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

58. dakikada Avusturya penaltı kazandı. Kaan Ayhan ile Laimer arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem VAR'dan da gelen uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada penaltıyı kullanan Gregoritsch topu ve kaleci Uğurcan'ı ayrı köşelere gönderdi: 4-1.

66. dakikada sol kanattan gelişen atakta Cenk Özkacar'ın yerden ceza sahasına gönderdiği top, savunmadan sekip yükseklik kazandı. Altıpas önünde topu düzelten Arda, röveşatayı yaptı, meşin yuvarlak kaleci Schlager'de kaldı.

73. dakikada Cenk Özkaçar ile Posch arasında ceza sahasında yaşanan pozisyonda Posch yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi. Aynı dakikada gelişen atakta Ay-Yıldızlılarımız Barış Alper ile golü buldu. Hakem Chiffi VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi, A Millî Takımımızın attığı golü iptal edip, Avusturya lehine penaltı kararını verdi.

78. dakikada penaltı atışını kullanan Baumgartner, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 5-1.

90+5. dakikada Avusturya 6. golünü buldu. Wimmer'in sol kanattan altıpas içine yaptığı ortaya Entrup kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 6-1.

Stat : Ernst Happel

Hakemler : Daniele Chiffi, Giovanni Baccini, Davide Imperiale (İtalya)

Avusturya : Alexander Schlager, Posch, Danso (Dk. 88 Deniliuc), Wöber, Mwene (Dk. 70 Prass), Baumgartner (Dk. 82 Wimmer), Seiwald, Xaver Schlager, Schmid (Dk. 81 Weimann), Laimer (Dk. 88 Cham), Gregoritsch (Dk. 82 Entrup)

Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkacar (Dk. 77 Zeki Çelik), Salih Özcan (Dk. 61 Orkun Kökçü), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 87 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Yunus Akgün), Arda Güler (Dk. 77 Abdülkadir Ömür), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Kenan Yıldız

Goller : Dk. 4 Xaver Schlager, Dk. 44, Dk. 48 ve Dk. 59 (Penaltıdan) Gregoritsch, Dk. 78 Baumgartner (Penaltıdan), Dk. 90+5 Entrup (Avusturya), Dk. 25 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan) (Türkiye)

Sarı kartlar : Dk. 31 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 73 Arda Güler, Dk. 80 Orkun Kökçü (Türkiye), Dk. 73 Alexander Schlager, Dk. 80 Posch (Avusturya)