Türkiye Avusturya arasındaki geçmişteki tüm maçlar! Kim kaç defa yendi, yenildi, berabere kaldı?
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaştı ve 2-1'lik skorla kazanarak bir üst tura yükseldi. Peki, Türkiye Avusturya arasındaki geçmişteki tüm maçlar! Kim kaç defa yendi, yenildi, berabere kaldı?
EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenen Milli Takım, son 16'ya yükseldi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yenmiş ve lider olarak son 16 bileti almıştı. A Milli Futbol Takımı da Avusturya ile çeyrek finale çıkmak için mücade edecek. İşte, Türkiye Avusturya arasındaki geçmişteki tüm maçlar!
TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Avusturya maçı, 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
TÜRKİYE AVUSTURYA ARASINDAKİ GEÇMİŞTEKİ TÜM MAÇLAR!
2024
Avrupa Şampiyonası 2024 EURO 2024
Son 16 D 02.07.2024 22:00 Avusturya -:- Türkiye
23/24
Dostluk Maçları Dostluk Maçları
- D 26.03.2024 21:45 Avusturya 6:1 Türkiye 38.500 seyirci
15/16
Dostluk Maçları Dostluk Maçları
- D 29.03.2016 21:30 Avusturya 1:2 Türkiye 26.000 seyirci
12/13
Dostluk Maçları Dostluk Maçları
- D 15.08.2012 21:30 Avusturya 2:0 Türkiye 23.500 seyirci
10/11
Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO Elemeleri
Grup A D 06.09.2011 21:30 Avusturya 0:0 Türkiye 47.500 seyirci
10/11
Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO Elemeleri
Grup A E 29.03.2011 20:30 Türkiye 2:0 Avusturya 53.580 seyirci
08/09
Dostluk Maçları Dostluk Maçları
- D 19.11.2008 21:30 Avusturya 2:4 Türkiye 23.100 seyirci
01/02
Dünya Kupası Play-Off Dünya Kupası Play-Off
Play-Off turu rövanş maçı E 14.11.2001 20:30 Türkiye 5:0 Avusturya 25.000 seyirci
01/02
Dünya Kupası Play-Off Dünya Kupası Play-Off
Play-Off turu ilk maç D 10.11.2001 20:30 Avusturya 0:1 Türkiye 48.500 seyirci
88/89
Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Avrupa
Grup 3 E 25.10.1989 14:30 Türkiye 3:0 Avusturya 33.465 seyirci
88 / 89
Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Avrupa
Grup 3 D 02.11.1988 20:00 Avusturya 3:2 Türkiye 27.000 seyirci
82/83
Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO Elemeleri
Grup 6 E 16.11.1983 15:00 Türkiye 3:1 Avusturya 21.313 seyirci
82/83
Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO Elemeleri
Grup 6 D 17.11.1982 21:00 Avusturya 4:0 Türkiye 10.000 seyirci
76/77
Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Avrupa
Grup 3 E 30.10.1977 14:30 Türkiye 0:1 Avusturya 69.376 seyirci
76/77
Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Avrupa
Grup 3 D 17.04.1977 17:00 Avusturya 1:0 Türkiye 60.100 seyirci
74/75
Dostluk Maçları Dostluk Maçları
- E 13.11.1974 15:30 Türkiye 0:1 Avusturya 30.978 seyirci
48/49
Dostluk Maçları Dostluk Maçları
- D 20.03.1949 17:00 Avusturya 1:0 Türkiye 62.000 seyirci
47/48
Dostluk Maçları Dostluk Maçları
- E 30.05.1948 02:00 Türkiye 0:1 Avusturya 25.000 seyirci