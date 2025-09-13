Haberler

Türkiye Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı farklı bir skorla 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Ay yıldızlılar, maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyerek finalde Almanya ile karşılaşmaya hak kazandı. Ercan Osmani ve Alperen Şengün'ün öne çıkan performanslarıyla galibiyete uzanan milliler, tarihi karşılaşmada Almanya'nın rakibi oldu. Peki, Türkiye Almanya basketbol final maçı ne zaman? Detaylar...

Türkiye Almanya maçı ne zaman? Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler, güçlü rakibini baştan sona kontrol altında tuttuğu maçta rahat bir galibiyet aldı.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, yarı finalde Yunanistan karşısında elde ettiği 94-68'lik galibiyetle final bileti aldı. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğü bırakmayan ay yıldızlı ekip, özellikle Ercan Osmani ve Alperen Şengün'ün etkili oyunuyla öne çıktı. Bu önemli galibiyet, millilerimizi finalde Almanya ile karşı karşıya getirdi.

Final mücadelesi 14 Eylül Pazar günü oynanacak. Türkiye'nin Almanya ile yapacağı bu kritik karşılaşma, basketbol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Avrupa şampiyonu olacak takım bu maç sonunda belli olacak.

TÜRKİYE ALMANYA BASKETBOL FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Almanya arasında oynanacak final mücadelesi 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Ay yıldızlı ekibimiz, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 21.00 olarak açıklandı.

Basketbol severler için büyük önem taşıyan bu mücadele, turnuvanın en kritik anlarından biri olacak. Türkiye'nin finale çıkması, taraftarlarda büyük bir heyecan oluştururken, tüm gözler artık final maçına çevrildi.

TÜRKİYE ALMANYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin Almanya ile karşılaşacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası final mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbol severler, bu tarihi karşılaşmayı ücretsiz olarak takip edebilecek.

TRT 1'in canlı yayınlayacağı maç, Türkiye'nin dört bir yanında ekran başında milyonlarca kişiye ulaşacak. Ay yıldızlıların şampiyonluk için parkeye çıkacağı bu final, ülke genelinde büyük ilgi görecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davası 20 Ekim'e ertelendi

İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara karar!
İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

İki polisimizi şehit eden saldırgan hakkında karar verildi
Yunanistan'ı sahadan sildik! 12 Dev Adam, EuroBasket'te finale yükseldi

Yunanistan'ı sahadan sildik! 12 Dev Adam, EuroBasket'te finalde
Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı

Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı

Ünlü güreşçinin milyon dolarlık serveti tek bir kişiye kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.