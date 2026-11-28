Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED), 2026 yılı olağan genel kurul toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. İş insanı Emrullah Turanlı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu telefonla bağlanırken, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy da katılarak konuşma yaptı. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ise genel kurulun divan kurulunda yer aldı.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED), 2026 yılı olağan genel kurul toplantısını 28 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirdi. Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın ev sahipliğinde, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı'nda düzenlenen organizasyonda bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi.

BAKAN MEMİŞOĞLU TELEFONLA BAĞLANDI

Genel kurul toplantısına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da telefon bağlantısıyla katıldı. Memişoğlu, bağlantı sırasında genel kurul katılımcılarına hitap etti.

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy ise kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi.

HABERLER.COM GENEL YAYIN YÖNETMENİ AV. BEDİA TEYMUR DİVAN KURULUNDA YER ALDI

Genel kurulda dikkat çeken isimlerden biri de Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur oldu. Teymur, TÜMBİFED'in 2026 yılı olağan genel kurulunda divan kurulu üyesi olarak görev aldı.

İş dünyası ve bürokrasi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, federasyon üyeleri bir araya gelme fırsatı buldu.

İŞ DÜNYASI VE BÜROKRASİ ŞİŞLİ'DE BULUŞTU

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, farklı sektörlerden iş insanlarını ve sivil toplum temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu.

TÜMBİFED'in 2026 yılı olağan genel kurul toplantısı, federasyonun kurumsal faaliyetleri açısından önemli bir buluşma oldu.

TÜMBİFED 2025 YILINDA DA ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARA İMZA ATTI

TÜMBİFED, 2025 yılı boyunca farklı alanlarda düzenlediği etkinliklerle faaliyetlerini sürdürdü. Federasyon, Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle Türk Dünyası Tarım Zirvesi'ni gerçekleştirirken, Uludağ'da düzenlenen Yangın Zirvesi'nde de yangın güvenliği ve afetlere karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

2025 yılında TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev'in öncülüğünde gerçekleştirilen bu organizasyonların ardından federasyon, 2026 yılı olağan genel kurulunu İstanbul'da düzenledi.