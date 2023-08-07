Tulumba tatlısı tarifi! Masterchef Tulumba nasıl yapılır? Tulumba tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Tulumba hangi ülke ve yöreye ait?

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TULUMBA TATLISI NEDİR? TULUMBA TATLISI HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Tulumba tatlısı, kızartılmış hamurun şekerli bir şurup içinde servis edildiği bir Türk tatlısıdır. İzmir, İstanbul mutfağında yapılır.

TULUMBA TATLISI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Hamur için:

1 su bardağı su

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı veya sıvıyağ

Şerbet için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Kızartmak için:

Sıvıyağ

TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlamak için, su ve toz şekeri bir tencereye alın. Karışım kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10-15 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Ardından tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Hamur için suyu ve tuzsuz tereyağını veya sıvıyağı bir tencereye alın. Karışım kaynamaya başladığında unu ekleyin ve karışımı yoğurarak hamur elde edene kadar karıştırın. Hamurun topaklanmamasına dikkat edin.

Hamuru ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ardından hamuru bir sıkma torbasına alın ve ucu yıldız şeklinde olan bir tulumba şekli veren başlık takın.

Geniş bir tavada sıvıyağı kızdırın. Hamuru sıkma torbasından çıkartarak sıcak yağda uzun şeritler halinde kızartın. Hamurlar altın rengi alana kadar kızartın.

Kızaran hamurları bir kevgir veya delikli bir kaşık yardımıyla alarak fazla yağını süzdürün ve sıcak şerbetin içine atın. Şerbetin içinde birkaç dakika bekletin, ardından tatlıları şerbete batırıp çıkararak tatlıların her tarafının şerbeti çekmesini sağlayın.

Tatlıları servis tabağına alın ve soğuduktan sonra üzerine hindistancevizi veya dövülmüş ceviz serperek servis yapın.

Tulumba tatlısı tarifi budur. Afiyet olsun! Tarifi isteğinize göre özelleştirebilir ve farklı sunumlar yapabilirsiniz.