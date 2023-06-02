Tülay Hatimoğulları Oruç yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç kimdir?

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Tülay Hatimoğulları Oruç (1977; Hatay), Türk siyasetçi. Halkların Demokratik Partisi Adana milletvekilidir ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesidir. 1977 yılında Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğdu. Lise yıllarından itibaren sosyalist mücadele saflarında yer aldı. Arap kültürünün ve Arap dilinin canlanması için çeşitli çalışmalar yürüttü, Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü'nün kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı. İnsan Hakları Derneği'nde yöneticilik yaptı. AMARGİ Kadın Akademisi ve Kadın Emeği Kolektifi'nin örgütlenme çalışmalarında yer aldı. 301 aydının çağrısıyla oluşturulan Türkiye Barış Meclisi çalışmalarında bulundu. Demokrasi İçin Birlik Hareketi (DBH), ardından Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve takiben Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kuruluş ve örgütlenme süreçlerinde yer aldı. HDP'nin kurucu bileşenlerinden olan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP) 2013 yılındaki kuruluş çalışmalarında yer aldı, MYK üyeliği yaptı ve 2016-2018 yılları arasında SYKP'nin Eş Genel Başkanlığını yürüttü. 24 Haziran 2018 Genel Seçiminden bugüne HDP Adana Milletvekili olarak Mecliste Dışişleri Komisyon üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen HDP Büyük Kongresinin ardından iki dönemdir MYK üyesi olarak ve Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak çalışmaları devam etmektedir. Tülay Hatimoğulları Oruç, 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek Türkiye Genel Seçimleri'nde Yeşil Sol Parti adına tekrardan Adana 1. Sıra Milletvekili adayı olmuştur.

28. Dönem YSP Adana Milletvekilidir.