TRT Tabii canlı izle! (4K) Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi kesintisiz donmadan HD şifresiz canlı izle!

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TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ?

TRT Tabii hem ücretli hem ücretsiz olarak izlenebilmektedir. Ücretsiz paketin özellikleri şöyledir:

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Binlerce saat dizi, film, belgesel, dizi tekrarı

TRT Kanalları

Zengin TRT arşivi

TRT Tabii premium ücreti aylık 99 TL'dir. TRT Tabii premium farkı ise şunlardır: