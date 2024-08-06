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TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE || 6 AĞUSTOS SALI TÜRKİYE-ÇİN MAÇI İZLE! TRT Spor Yıldız canlı yayın!

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6 Ağustos Salı günü TRT Spor Yıldız'da neler var, nereden izlenir? TRT Spor'un yayın akışı ve izleme bilgileri merak ediliyor. TRT Spor, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olarak, futbol, basketbol, voleybol gibi birçok spor dalına ait müsabakaları canlı olarak yayınlıyor. Paris Olimpiyatları Türkiye-Çin maçını TRT Spor Yıldız'dan canlı izleyebilir miyiz?

6 Ağustos günü TRT Spor Yıldız yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor Yıldız'ın canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor Yıldız'ın nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT Spor Yıldız yayın akışında neler var? TRT Spor Yıldız nereden izlenir?

6 AĞUSTOS SALI TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

TRT Spor Yıldız'da Paris Olimpiyatları boyunca bütün Türkiye karşılaşmaları yayınlacak.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebiliyor.

Betül Cirit
Betül Cirit
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