TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 8 Ağustos'ta TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken Paris 2024 Olimpiyatlarında Türkiye- İtalya Cumhuriyeti voleybol maçı mücadelesi ekranlara gelecek. TRT Spor yayın akışı 8 Ağustos! Türkiye-İtalya voleybol maçı TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Günün Olimpiyat Özeti

10:00 Spor Manşet

11:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Atletizm

13:30 Spor Bülteni

14:20 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Kano Sprınt

15:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Hokey Erkekler Bronz Hindistan - İspanya

16:15 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Kule Atlama

17:00 Spor Merkezi

17:30 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Hentbol Kadınlar Yarı Final Isveç - Fransa

19:00 Uefa Avrupa Konferans Ligi Iberıa - Başakşehir

21:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Atletizm Müsabakaları

22:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Basketbol Erkekler Yarı Final Abd - Sırbistan

00:00 Aktüel Futbol Transfer

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE