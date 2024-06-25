TRT Spor yayın akışı 25 Haziran! TRT Spor canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki!

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 25 Haziran'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları, EURO 2024 maçlarıyla birlikte sıkça araştırılıyor. Bugün, EURO 2024 grup karşılaşmalarında Fransa-Polonya ve Danimarka-Sırbistan maçları TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor canlı izle!

25 HAZİRAN TRT SPOR YAYIN AKIŞI

09:15 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI ÖZETLER

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI ÖZETLER

12:00 GÜN ORTASI

13:30 EURO 2024 A MİLLİ TAKIM MAÇ ÖZETLERİ

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

18:00 Kupa Günlüğü

19:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI FRANSA - POLONYA

21:00 KUPA SAATİ

22:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI DANİMARKA - SIRBİSTAN

00:00 KUPA SAATİ

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