TRT Spor yayın akışı 25 Haziran! TRT Spor canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki!
TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. TRT Spor yayın akışı 25 Haziran canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!
TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 25 Haziran'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları, EURO 2024 maçlarıyla birlikte sıkça araştırılıyor. Bugün, EURO 2024 grup karşılaşmalarında Fransa-Polonya ve Danimarka-Sırbistan maçları TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor canlı izle!
25 HAZİRAN TRT SPOR YAYIN AKIŞI
- 09:15 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI ÖZETLER
- 10:00 SPOR BÜLTENİ
- 11:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI ÖZETLER
- 12:00 GÜN ORTASI
- 13:30 EURO 2024 A MİLLİ TAKIM MAÇ ÖZETLERİ
- 14:00 SPOR STÜDYOSU
- 16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER
- 18:00 Kupa Günlüğü
- 19:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI FRANSA - POLONYA
- 21:00 KUPA SAATİ
- 22:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI DANİMARKA - SIRBİSTAN
- 00:00 KUPA SAATİ