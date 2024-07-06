TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki!
TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. TRT ekranlarında bugün EURO 2024 Hollanda ile Türkiye karşı karşıya geliyor. TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!
TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 6 Temmuz'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları, EURO 2024 maçlarıyla birlikte sıkça araştırılıyor. Bugün, EURO 2024 grup karşılaşmalarında Türkiye-çekya maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor canlı izle!
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 / Ana Haber
19.00 / UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"
21.00 / Kupa Saati
22.00 / UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"
00.15 / 3'Te 3
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
18.00 / Kupa Günlüğü
20.30 / AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL
22.00 / EURO 2024 A MİLLİ TAKIM MAÇ ÖZETLERİ
22.30 / UEFA EURO 2024 FUTBOL ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI ÖZETLER
22.45 / AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL
23.00 / AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
23.30 / UEFA EURO 2024 FUTBOL ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI ÖZETLER
00.00 / AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE