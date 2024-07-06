TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki!

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 6 Temmuz'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları, EURO 2024 maçlarıyla birlikte sıkça araştırılıyor. Bugün, EURO 2024 grup karşılaşmalarında Türkiye-çekya maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor canlı izle!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 / Ana Haber

19.00 / UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"

21.00 / Kupa Saati

22.00 / UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"

00.15 / 3'Te 3

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

18.00 / Kupa Günlüğü

20.30 / AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL

22.00 / EURO 2024 A MİLLİ TAKIM MAÇ ÖZETLERİ

22.30 / UEFA EURO 2024 FUTBOL ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI ÖZETLER

22.45 / AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL

23.00 / AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

23.30 / UEFA EURO 2024 FUTBOL ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI ÖZETLER

00.00 / AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE

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