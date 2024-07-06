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TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki!

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TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. TRT ekranlarında bugün EURO 2024 Hollanda ile Türkiye karşı karşıya geliyor. TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 6 Temmuz'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları, EURO 2024 maçlarıyla birlikte sıkça araştırılıyor. Bugün, EURO 2024 grup karşılaşmalarında Türkiye-çekya maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor canlı izle!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 / Ana Haber

19.00 / UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"

21.00 / Kupa Saati

22.00 / UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"

00.15 / 3'Te 3

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

18.00 / Kupa Günlüğü

20.30 / AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL

22.00 / EURO 2024 A MİLLİ TAKIM MAÇ ÖZETLERİ

22.30 / UEFA EURO 2024 FUTBOL ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI ÖZETLER

22.45 / AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL

23.00 / AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

23.30 / UEFA EURO 2024 FUTBOL ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI ÖZETLER

00.00 / AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE

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