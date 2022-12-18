TRT 1 Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, 58. bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi bu akşam saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Dünya Kupası maçı nedeniyle Teşkilat dizisinin geç başlayacağı tahmin ediliyordu. Peki, TRT 1 Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat 58. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Teşkilat neden yok? Teşkilat dizisi bu akşam yayınlanmayacak mı? Teşkilat ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 Teşkilat ne zaman, saat kaçta? TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi bu akşam saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Dünya Kupası maçı nedeniyle Teşkilat dizisinin geç başlayacağı tahmin ediliyordu. Peki, TRT 1 Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat 58. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Teşkilat dizisi bu akşam saat 20.30'da yeni bölümüyle TRT 1'de yayınlanacaktı. Ancak Dünya Kupası final maçının uzatmalara gitmesi nedeniyle dizisinin başlama saati değişti. Teşkilat dizisi maçın hemen ardından özetsiz olarak başlayacak.

Konu ile ilgili Teşkilat dizi ekibinin duyurusu şu şekildedir:

18 Aralık TRT 1 yayın akışına göre Teşkilat dizisi 20.30'da ekranlara gelecektir:

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:05 Kasaba Doktoru

16:30 Ana Haber

16:55 Kapanış Töreni

17:05 Kupa Saati

18:00 Arjantin - Fransa

20:00 Kupa Töreni

20:30 Teşkilat

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?