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TRT 1 frekans bilgileri! (EURO 2024 ÇEYREK FİNAL) TRT 1 frekans güncellemesi nasıl yapılır?

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TRT 1 EURO 2024 güncel frekans bilgileri! TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye'nin de yer aldığı EURO 2024 maçları TRT 1 frekans güncellemesi nasıl yapılır? TRT 1 Turksat 4A frekans bilgileri ne? İşte, TRT 1 frekans güncellemesi!

TRT 1 uydu frekans bilgileri merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan programları ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, EURO 2024 maçları TRT 1 frekans güncellemesi! TRT 1 Turksat frekans bilgileri ne? İşte TRT 1 Turksat 4A frekans bilgileri haberimizde!

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ (EURO 2024)

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 frekans bilgileri! (EURO 2024 ÇEYREK FİNAL) TRT 1 frekans güncellemesi nasıl yapılır?

TRT 1 FREKANS GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

TRT 1 kanalının Türksat uydusundaki frekans bilgilerini güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Uydu Alıcısını Açın: Televizyonunuz ve uydu alıcınızın açık olduğundan emin olun.

Uydu Alıcısı Menüsüne Girin: Uzaktan kumandanızdaki "Menü" tuşuna basarak uydu alıcısının menüsüne girin.

Kanal Ayarları veya Kurulum Menüsü: Menüde "Kanal Ayarları", "Kurulum" veya benzeri bir seçeneği bulun ve bu seçeneğe girin.

Frekans Ekleme veya Güncelleme: Bu menüde "Frekans Ekleme" veya "Frekans Güncelleme" seçeneğini bulun.

TRT 1 Frekans Bilgilerini Girin: Aşağıdaki frekans bilgilerini doğru bir şekilde girin:

  • Frekans: 11794 MHz
  • Polarizasyon: V (Dikey)
  • Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000
  • FEC: 3/4

Taramayı Başlatın: Frekans bilgilerini girdikten sonra "Tara", "Arama Yap" veya benzeri bir seçeneğe basarak kanalları tarayın.

Kaydedin ve Çıkın: Tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulunan kanalları kaydedin ve menüden çıkın.

Bu adımları takip ederek TRT 1 kanalının frekans bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Eğer bu adımlar uydu alıcınızın menüsünde farklılık gösteriyorsa, uydu alıcınızın kullanım kılavuzunu inceleyebilir veya müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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