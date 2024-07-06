TRT 1 FREKANS AYARLARI MİLLİ MAÇ | EURO 2024 TRT 1 frekans güncelleme bilgileri! Türkiye-Hollanda maçı şifresiz nasıl izlenir?
EURO 2024 heyecanı, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Son 16 turu maçları tamamlandıktan sonra, çeyrek final karşılaşmaları 5-6 Temmuz tarihlerinde TRT 1'de yayınlanacak. Milli maç ne zaman ve TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır merak ediliyor. Türkiye-Hollanda maçı şifresiz nasıl izlenir?
EURO 2024 TRT 1 frekans güncelleme bilgileri araştırılıyor. Sporseverler, TRT 1 EURO 2024 frekans ayarlarını yaparak sinyal sorunlarını ve Biss Key problemlerini çözmek istiyor, böylece maçları canlı izleyebilecekler. Milli maç saat kaçta? TRT 1 canlı izle! Detaylar haberimizdedir...
TÜRKİYE-HOLLANDA TRT 1 FREKANS AYARLARI
TRT 1'in güncel frekans bilgileri aşağıda verilmiştir. Ayarlar menüsünden "Kanal Ayarlarına", ardından Manuel Ayarlama seçeneğine giderek bu frekans bilgilerini adım adım kolayca girebilirsiniz.
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: 3/4
TRT 1 FREKANS GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?
TRT 1 kanalının Türksat uydusundaki frekans bilgilerini güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Uydu Alıcısını Açın: Televizyonunuz ve uydu alıcınızın açık olduğundan emin olun.
Uydu Alıcısı Menüsüne Girin: Uzaktan kumandanızdaki "Menü" tuşuna basarak uydu alıcısının menüsüne girin.
Kanal Ayarları veya Kurulum Menüsü: Menüde "Kanal Ayarları", "Kurulum" veya benzeri bir seçeneği bulun ve bu seçeneğe girin.
Frekans Ekleme veya Güncelleme: Bu menüde "Frekans Ekleme" veya "Frekans Güncelleme" seçeneğini bulun.
TRT 1 Frekans Bilgilerini Girin: Aşağıdaki frekans bilgilerini doğru bir şekilde girin:
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000
FEC: 3/4
Taramayı Başlatın: Frekans bilgilerini girdikten sonra "Tara", "Arama Yap" veya benzeri bir seçeneğe basarak kanalları tarayın.
Kaydedin ve Çıkın: Tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulunan kanalları kaydedin ve menüden çıkın.
Bu adımları takip ederek TRT 1 kanalının frekans bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Eğer bu adımlar uydu alıcınızın menüsünde farklılık gösteriyorsa, uydu alıcınızın kullanım kılavuzunu inceleyebilir veya müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.